Araghchi lors d'une conversation téléphonique avec le ministre égyptien des A.E. : L'Iran donnera une réponse ferme à toute aventurisme du régime sioniste

Téhéran-IRNA- « La République islamique d'Iran ne cherche pas à accroître les tensions et la guerre dans la région. Pourtant elle n’a pas peur de la guerre et saura donner une réponse ferme et appropriée à toute nouvelle action et aventurisme du régime d’Occupation sioniste », a déclaré ce lundi le ministre iranien des Affaires étrangères.

Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, et Badr Abdel Ati, son homologue égyptien, ont discuté des derniers développements dans la région lors d'un appel téléphonique ce lundi après-midi, 7 octobre. Au cours de cet entretien, les parties ont souligné la nécessité d'intensifier les efforts diplomatiques pour mettre fin à l'invasion du Liban et de Gaza par le régime sioniste et pour envoyer une aide humanitaire aux réfugiés. Faisant référence à son récent déplacement à Beyrouth, le ministre des Affaires étrangères de notre pays a qualifié la situation de la résistance au Liban d’« satisfaisante » et et a souligné la pleine disponibilité des forces de résistance à faire face à une éventuelle attaque terrestre de l'armée sioniste. Araghchi a également souligné : « La République islamique d'Iran ne cherche pas à accroître les tensions et la guerre dans la région ; Pourtant il n’a pas peur de la guerre et saura donner une réponse ferme et appropriée à toute nouvelle action et aventure du régime sioniste. »